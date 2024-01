Fluminense pode mudar de patrocinador máster e abre negociações

A permanência da Betano não está descartada, entretanto outras empresas têm interesse no Fluminense - (crédito: - Foto: Mailson Santana/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense enxerga que o vínculo atual com a Betano, patrocinador máster, está defasado diante do mercado, ainda mais após após o decreto para regulamentação das casas de apostas no Brasil. Nesse sentido, o Tricolor abriu conversas com outras empresas para uma possível mudança na empresa que estampa a parte principal de seu uniforme. A informação é do portal ‘ge’.

Dessa forma, o presidente Mário Bittencourt e pelo departamento comercial do clube carioca têm tocado as negociações. Depois da regulamentação das casas de apostas no Brasil, houve mais segurança jurídica para investimento. Além disso, o entendimento é que o atual contrato ficou defasado com relação ao mercado.

Neste primeiro momento, o Fluminense já se reuniu com a Betano, que se mostrou disposta a negociar novos valores. Diante disso, a permanência da empresa não está oficialmente descartada, porém uma troca pode acontecer dependendo dos valores apresentados.

Além da casa de apostas, outras três empresas do mesmo ramo têm interesse em patrocinar o Tricolor de Laranjeiras. Enquanto isso, o elenco principal se reapresentou nesta quinta-feira (25) no CT Carlos Castilho depois de um mês de férias.

ELE voltou também! O melhor goleiro do Brasil tá de volta aos trabalhos! ???????? pic.twitter.com/9w8XFbgAzu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 25, 2024

