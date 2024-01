Lyon x Rennes: onde assistir, escalações e arbitragem

Lyon e Rennes se enfrentam nesta sexta-feira - (crédito: Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Francês. Afinal, nesta sexta-feira, o Lyon recebe o Rennes pela 19ª rodada da Ligue 1. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Groupama Stadium, na capital Lyon, às 17h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Lyon Depois de um péssimo começo de temporada, o Lyon chegou a respirar e vencer algumas partidas. O time controlado por John Textor vinha de três triunfos consecutivos, mas perdeu na última rodada. Agora, contudo, os Gones querem mais três pontos para quem sabe sair do Z3. Como chega o Rennes O Rennes faz campanha mais segura e está na zona intermediária. O time comandado por Julien Stéphan quer vencer para ficar ainda mais perto dos primeiros colocados, mas sabe que não terá missão fácil contra um rival pressionado. LYON X RENNES Ligue 1 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 26/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Groupama Stadium, em Paris (FRA)

LYON: Anthony Lopes; Mata, Lovren, Adryelson e Tagliafico; Caqueret, Tolisso, Cherki, Maitland-Niles e Fofana; Lacazette. Técnico: Pierre Sage

RENNES: Mandanda; Guela Doué, Omari, Theate e Truffert; Matusiwa, Le Fée, Bourigeaud, Désiré Doué e Terrier; Kalimuendo. Técnico: Julien Stéphan

Árbitro: Thomas Leonard

Assistentes: Aurélien Berthomieu e Ludovic Reyes

VAR: Marc Bollengier Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.