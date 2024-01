Botafogo deve ter estreias de John e Savarino contra o Sampaio Corrêa

John pode entrar em campo pela primeira vez pelo Fogão neste sábado - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

A partida deste sábado, contra o Sampaio Corêa, deve marcar a estreia de mais dois reforços do Botafogo em 2024. Afinal, John e Savarino tem tudo para estarem à disposição do técnico Tiago Nunes pela primeira vez. O goleiro pode acirrar a disputa a posição com Gatito, enquanto o atacante venezuelano tem a concorrência de Victor Sá, Júnior Santos e Jeffinho.

No caso de John, o atraso se deveu a um desconforto muscular nos primeiros treinos pelo Glorioso. Ele, aliás, chegou ao Rio de Janeiro há mais de duas semanas, viajou para Itu e finalizou a pré-temporada com o elenco. Mas perdeu tempo ao se ausentar das atividades. Com isso, na segunda rodada, quando um time alternativo foi escalado, Igo Gabriel ganhou uma chance.

Savarino, enfim, é inscrito pelo Botafogo

Já Savarino foi inscrito no Bira da Federação do Rio nesta quinta-feira, após a finalização da entrega de sua documentação. O ponta, que brilhou no Atlético-MG, foi comprado junto ao Real Lake City, dos Estados Unidos, por pouco mais de R$ 13 milhões. Ele só chegou no último dia 17, mas está em boas condições físicas e deve ser relacionado.

Por sua vez, John estava no Real Valladolid, da Espanha, e pertencia ao Santos. Desejo antigo, o Botafogo topou pagar R$ 7 milhões pela contratação do goleiro de 27 anos. Ele substitui Lucas Perri, vendido pelo Lyon depois de se destacar no ótimo primeiro turno alvinegro do Brasileirão de 2023. O contrato é de quatro temporadas.

