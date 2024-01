Felipe Andrade celebra vitória do Fluminense ‘alternativo’: ‘Pegar confiança’

Felipe Andrade tem se destacado neste início de ano - (crédito: Foto: Reprodução/Bandsports) Jogada10 Jogada10

Um dos destaques do Fluminense neste início de Campeonato Carioca, o jovem Felipe Andrade celebrou a vitória sobre o Audax, nesta quinta-feira. Polivalente, o jogador tricolor atua como volante, lateral e zagueiro, afinal, e disse que se adapta bem em todas as funções.

“Comecei em outra posição, como volante. Joguei adaptado de zagueiro e lateral, mas consegui me adaptar também de volante. Graças a Deus estou tendo boas atuações. Feliz com a vitória, com a atuação da equipe e por a gente ter conseguido ficar até o final”, disse o atleta ao “Bandsports” após o jogo.

O elenco principal do Fluminense se reapresentou nesta quinta, mas a equipe que está disputando o Cariocão é composta majoritariamente por jovens da base. Segundo Felipe, o resultado serve para dar confiança para aqueles que estão tendo suas primeiras oportunidades.

“É o objetivo de todo mundo. A gente está tendo essa oportunidade, é um time novo, mas a gente se adaptou a jogar junto e estamos buscando essas vitória para a gente pegar confiança. Isso é importante para gente dar sequência no campeonato”, finalizou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h10 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, como mandante. A equipe ainda não contará com o Maracanã e, dessa forma, o Tricolor jogará no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

