David Luiz analisa começo de Tite no Flamengo: ‘Muito positivo’

Zagueiro do Flamengo elogia metodologia de Tite - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

David Luiz perdeu espaço no Flamengo em 2023, mas ainda tem um ano de contrato para tentar se reerguer no clube. O zagueiro concedeu uma entrevista diretamente dos Estados Unidos e analisou os primeiros meses de trabalho de Tite.

“Tem sido muito positivo, dando continuidade aquilo que começou a ser implantado no final do ano passado. É muito mais fácil vir já sabendo a maneira que o professor gosta de trabalhar para realizarmos da melhor maneira possível. Essa parte da psicologia do Tite é nítida para todo mundo enxergar, do respeito humano prevalecer antes de qualquer decisão. Qualquer coisa que tenha que fazer, ele preza pela parte humana. Mas sempre lembrando que tem regra a ser seguida, disciplina a ser respeitada a todo momento porque o coletivo vem antes do individual”, disse David Luiz.

Recepção da torcida do Flamengo nos EUA

O Flamengo chegou aos Estados Unidos no dia 17 de janeiro e vem recebendo muito apoio dos torcedores. Assim, David Luiz destacou a importância de poder retribuir todo o carinho, principalmente das crianças.

“É uma oportunidade de aprendizado todos os dias, independentemente da idade. É muito gratificante quando vê o trabalho sendo reconhecido, para nós é gratificante ter oportunidade de levar aquilo que recebe todos os dias, representar o Flamengo, trazer isso para cá, tão longe de casa, e retribuir o que vem desfrutando cada dia é o mínimo que podemos fazer. Principalmente com as crianças, o combustível delas é a alegria no esporte”, completou David Luiz.

LEIA MAIS: Pedro elogia esquema de Tite no Flamengo: ‘Ajuda muito’

Aliás, o Flamengo ainda vai ter um último compromisso antes de encerrar sua pré-temporada nos Estados Unidos. Afinal, os jogadores rubro-negros entram em campo neste sábado (27), às 15h (Horário de Brasília), pelo segundo jogo da FC Series.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.