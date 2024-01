Bruna Biancardi manda indireta para Neymar após notícia de novo filho do jogador

Bruna postou imagem com filha e mandou indireta para Neymar - (crédito: Foto: Arquivo Pessoal) Jogada10 Jogada10

A influenciadora Bruna Biancardi mandou uma indireta para Neymar nesta quinta-feira (25), após as informações sobre o possível novo filho do jogador. Pelo menos foi assim que os internautas interpretaram.

No Instagram, Bruna surgiu dançando com Mavie no colo. Na legenda, ela escreveu: “Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você”, escreveu.

Aliás, a música escolhida pela influenciadora foi um hit na voz de Ivete Sangalo: “Chorando Se Foi”. Assim, os internautas entenderam a indireta para Neymar.

Em alguns comentários, inclusive, internautas falaram: “Antes só do que mal acompanhada, vai ser feliz”, postou uma. “Tá certinho, Bruna. Ele ainda vai chorar muito”, comentou outra.

O atacante Neymar está disposto a realizar um teste de DNA e confirmar se será pai novamente. Léo Dias foi o primeiro a informar e, segundo o comunicador, familiares do atleta já garantiram que ele vai assumir todas as responsabilidades caso seja o pai da criança e teria ficado feliz com a informação. O jornalista informou ainda que a mãe, Amanda Kimberlly, está grávida de aproximadamente quatro meses.

