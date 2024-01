Hulk volta aos treinos e pode reforçar o Atlético

Hulk está liberado para atuar pelo Atlético - (crédito: Pedro Souza) Jogada10 Jogada10

O Atlético pode ter um importante reforço para o jogo contra o Democrata, no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. Isso porque o atacante Hulk voltou a treinar.

Hulk se reapresentou na Cidade do Galo e treinou normalmente com os companheiros. Portanto, ele está disponível para a partida. O camisa 7 ficou fora da estreia do Campeonato Mineiro, em Patrocínio, contra a Patrocinense, por causa de uma infecção intestinal. Ele, afinal, chegou a se concentrar com os companheiros, todavia, não suportou o problema de saúde e voltou para a capital mineira.

O atacante, aliás, ressaltou, em vídeo publicado nas redes sociais, que faria todo esforço para estar em campo no domingo. O duelo será o primeiro em Belo Horizonte, na Arena MRV.

Aliás, para o jogo em casa, a expectativa é para que mais de 30 mil torcedores estejam na Arena MRV.

Hulk é um dos principais nomes do atual elenco do Atlético. Aliás, ele foi artilheiro do Galo em 2021 e 2022, quando marcou 36 e 29 gols, respectivamente. Em 2023, ficou na segunda colocação, com 30, a um de Paulinho.