Cruzeiro: Gabriel Veron lesiona o pé e terá de passar por cirurgia

Atacante do Cruzeiro, Gabriel Verón sofreu uma grave lesão no pé direito e terá de passar por cirurgia. Ele chegou ao clube celeste no início desta temporada emprestado pelo Porto-POR.

O comunicado foi feito pelo Cruzeiro pelas redes sociais, no início da tarde desta sexta-feira. O atleta lesionou-se durante um treinamento na Toca da Raposa II.

“O Cruzeiro informa que o atacante Gabriel Veron, após sofrer trauma em treinamentos em campo, foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no pé direito. A indicação para o caso é de procedimento cirúrgico, que será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde do Cruzeiro”, publicou o clube celeste nas redes sociais.

Gabriel Veron começou os trabalhos com o restante do grupo no dia 20 de janeiro. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Villa Nova, no Castor Cifuentes, no dia 24 de janeiro. O time azul venceu por 2 a 1, com gols de Dinenno e João Pedro. Wedson descontou para o Leão.

