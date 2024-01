Vasco negocia a contratação do lateral-esquerdo Victor Luís, do Coritiba

Próximo do Vasco, o lateral-esquerdo Victor Luís tem passagens por diversos clubes brasileiros expressivos com destaque no Palmeiras onde venceu quatro títulos - (crédito: Divulgação/SE Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Vasco permanece ativo na janela de transferências em busca de reforçar o seu elenco. Prova disso é que o clube carioca negocia a contratação em definitivo do lateral-esquerdo Victor Luís junto ao Coritiba. A informação é do jornalista Venê Casagrande. A intenção da diretoria do Cruz-Maltino em fechar com o atleta é que ele seja o reserva de Lucas Piton, titular absoluto da equipe. Isso porque Ramón Díaz e sua comissão técnica provavelmente chegaram à conclusão que Leandrinho e Matheus Julião são ainda muito jovens. O primeiro, por exemplo possui apenas 18 anos e o outro é somente dois anos mais velho. Em um primeiro momento, os dois iriam disputar a vaga de opção imediata ao camisa 6.

Ambos são revelações das categorias de base do Gigante da Colina e estão em sua primeira experiência com o profissional. Ou seja, não teriam bagagem para suportar uma temporada desgastante física e mentalmente. Julião até chegou a atuar pelo time principal em 2023, mas apenas uma vez e depois retornou ao time sub-20.

Victor Luís possui contrato com o Coxa até o final desta temporada e conta com um perfil de atleta mais experiente e vitorioso. Afinal acumula passagens por Botafogo, Palmeiras, Ceará e Coritiba. Inclusive pelo Alviverde, ele esteve nos elencos que conquistaram a Copa do Brasil em 2015, o Brasileirão em 2018, o Paulista em 2020 e a Libertadores em 2021.

Vasco se movimenta para qualificar o elenco

O Gigante da Colina demonstra ter a base de um time titular com peças do ano passado. As tratativas com Victor Luís demonstram que o planejamento é contratar peças para encorpar o elenco. No caso, quando ocorrerem as substituições, o nível não caia tanto.

Além disso, como Lucas Piton se destacou com boas atuações na temporada passada e também pela regularidade, o Vasco buscou se precaver. Afinal, caso ele mantenha o bom rendimento a tendência é a de que receba uma oportunidade na Seleção Brasileira ou até mesmo a italiana. Vale ressaltar que ele possui dupla nacionalidade e já esteve em uma pré-lista de convocados em 2023 da Azzurra.

Se o camisa 6 mantiver a frequência do ano anterior, o Cruz-Maltino não precisará se preocupar, pois ele foi o segundo jogador mais utilizado do elenco. Piton atuou em 49 jogos de 53 possíveis e ficou atrás apenas de Pec por uma partida. Assim, ele não deu chances para seus concorrentes, tanto Paulo Victor no primeiro semestre e Jefferson no segundo.

Este último, aliás, foi contratado e não esteve entre os relacionados nos primeiros 11 compromissos. Depois passou a integrar o grupo que ia para os jogos, mas sequer entrou em campo. Com isso, após o término da última temporada, o Vasco indicou a Jefferson e seus representantes que não contava com ele. Assim, ele foi devolvido ao Atlético Goianiense antes do previsto, já que seu empréstimo era válido até o fim do Carioca.

