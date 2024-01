Técnico do Betis conta com Luiz Henrique: ‘Ainda está aqui’

Luiz Henrique fica à disposição de Pellegrini... Pela última vez? - (crédito: Foto: Cristina Quicler/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Acertado com o Botafogo e muito perto de vestir a camisa do Mais Tradicional, Luiz Henrique pode fazer sua última partida pelo Betis neste fim de semana. Afinal, o time de Sevilha visita o Mallorca, neste sábado (27), pela 22ª rodada desta edição do Campeonato Espanhol. O técnico Manuel Pellegrini conta com o garoto e o relacionou para o embate.

“Luiz Henrique está na lista, ainda está aqui, então, esperamos que continue assim. Conto com ele também para o fechamento do mercado, ele é um jogador muito importante para nós”, disse, em conferência de imprensa, o técnico chileno.

Pellegrini, ainda neste mês, diante do assédio de clubes do Brasil e da Europa em Luiz Henrique, disse que o atacante não tinha a intenção de sair do Betis. Aliás, além do Botafogo, Corinthians, Flamengo, Everton (ING), Bournemouth (ING) e RB Leipzig (ALE) haviam manifestado interesse pela fera.

Dono da SAF do Alvinegro, o empresário americano John Textor negociou com o Betis (ESP) e concluiu a compra. O valor é de 20 milhões de euros (R$ 106 milhões), o que torna, desse modo, Luiz Henrique a maior contratação da história do Botafogo e também do futebol brasileiro (em valores absolutos, desconsiderando as variações do câmbio).

Contratado em 2022 junto ao Fluminense, o atacante viveu bons e maus momentos no Betis. Ao todo, ele tem 63 jogos com quatro gols e dez assistências. Na atual temporada, ele fez 20 partidas, um gol e três assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.