Jan Lucumí e Douglas Costa devem assinar com Fluminense nesta semana

O Fluminense está próximo de acertar mais dois reforços para 2024. Afinal, Jan Lucumí e Douglas Costa são aguardados nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Reforços do Fluminense

Jan Lucumí chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (26) para realizar exames médicos e assinar contrato. O atacante de 19 anos pertence ao Boca Juniors e chega ao Fluminense por empréstimo. O clube tricolor pagou cerca de R$ 490 mil pelo colombiano e tem opção de compra no término do vínculo.

Douglas Costa, por outro lado, chega ao Rio de Janeiro neste sábado (27). O atacante de 33 anos pertencia ao Los Angeles Galaxy e estava livre no mercado. O ponta-direita recebeu propostas de outros clubes, mas acabou sendo convencido por Fernando Diniz e Fred. O contrato do jogador no clube vai ser válido por 18 meses.

Aliás, o Fluminense vem mostrando muita eficiência nesta janela de transferência e já acertou com muitos reforços para 2024. Além de Jan Lucumí e Douglas Costa, os dirigentes tricolores também contrataram Felipe Alves, Antônio Carlos, Gabriel Pires, Renato Augusto e Terans.

