Savarino veste a 10 e se perfila como o garçom do Botafogo

Apresentado como novo reforço do Botafogo, Savarino contou o que a torcida pode esperar dele: muitas assistências. O atacante vestiu a camisa 10 e logo mostrou o seu lado solidário em suas primeiras palavras como novo jogador do Botafogo.

“Se estiver na cara do goleiro e um companheiro aparecer melhor posicionado, passo a bola para ele. Que ele faça o gol. Sou um jogador assim”, explicou o garçom venezuelano.

No Atlético-MG, seu ex-clube no Brasil, Savarino ofereceu 19 assistências em 99 partidas, números que o possibilitam, segundo ele próprio, jogar mais por dentro. Depois, foi para o Real Salt Lake, da Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos.

“No decorrer do jogo, pego o meu lugar. Nos últimos anos, joguei tanto por dentro, centralizado, como aberto, mais pela esquerda. Temos um bom time. Então, esta decisão ficará com o treinador”.

De volta ao Brasil, também falou que sonhava em usar a camisa 10. E antes de acertar com o Botafogo recebeu conselhos de Igor Rabello, zagueiro do Atlético que teve passagem pelo Mais Tradicional de 2016 a 2018.

“Me mandou mensagem, dizendo que poderia ir, sem medo de ser feliz. Brinquei que ele deveria estar aqui também. Tivemos uma boa passagem no Galo. É um grande amigo”, revelou.

Mais detalhes sobre a chegada de Savarino

O astro da Vinho Tinto assinou contrato de três temporadas com o Mais Tradicional. Para contar com o gringo e tirá-lo do Real Salt Lake, o Glorioso desembolsou 3 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões).

Savarino, 27 anos, atuou as duas últimas temporada no Real Salt Lake. Na terra do Tio Sam, marcou 18 gols e deu oito assistências em 54 jogos. Antes, estava no Atlético-MG, onde sagrou-se campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Mineiro.

