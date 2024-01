Bobadilla é apresentado e revela ansiedade para estrear no São Paulo

Bobadilla é apresentado ao lado de Ferreirinha - (crédito: Foto: Reprodução/SPFC Play) Jogada10 Jogada10

“É um clube gigante com uma história incrível”. Assim falou Bobadilla, em sua apresentação pelo São Paulo nesta sexta-feira (26). O jogador foi contratado do Cerro Porteño para qualificar o meio de campo do São Paulo. Contudo, o paraguaio é o único reforço que ainda não estreou pelo Tricolor.

Em sua coletiva de apresentação, Bobadilla revelou estar ansioso para estrear e que não ficou magoado por ainda não jogar. Contudo, ele tem grandes chances de jogar contra a Portuguesa, neste sábado (27), pelo Campeonato Paulista.

“Tenho muita vontade de estrear amanhã no Morumbis. Seria lindo, algo que sonho. Meus companheiros me receberam muito bem, a comissão também. Tomara que amanhã tenhamos uma vitória. Não me incomodou (não estrear ainda). Estou me preparando muito para quando chegar o momento. A adaptação é diferente para cada jogador. E o professor vai encontrar um momento justo para me colocar”, falou Bobadilla.

Além disso, o volante também explicou o motivo de vir jogar no São Paulo. Aliás, o jogador disse que teve a influência do pai na escolha e se mostrou feliz em boa parte da entrevista, ao estar vestindo a camisa do Tricolor.

“Como todo jogador de futebol que vem de uma família do futebol conhece muito bem a história do São Paulo. É uma equipe mundialmente conhecida. Meu pai também conhece a história do São Paulo, do futebol brasileiro. É um clube gigante com uma história incrível. O que posso falar do futebol brasileiro é que é um futebol moderno, muito perto do que é a Europa. Para qualquer jogador vir para cá é um crescimento. Estou muito feliz”, finalizou o paraguaio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.