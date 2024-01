Vasco acerta a contratação de goleiro do Internacional

Vasco acerta a contratação do goleiro Keiller - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Vasco acertou a contratação de Keiller, goleiro do Internacional. O jogador assina com o clube carioca por empréstimo até o fim desta temporada. Ele chega em São Januário, a princípio, para ser o reserva imediato de Léo Jardim.

A informação do acerto é do “ge”, confirmada pela reportagem do J10.

Apesar da saída de Ivan, que foi jogar no Internacional, os dirigentes cariocas, em um primeiro momento, não tinham a intenção de buscar uma reposição. Afinal, a comissão técnica avaliou que Halls tinha condições de ser o substituto imediato de Léo Jardim pelo período em que conviveram com o jovem arqueiro na temporada passada. Contudo, mudaram de ideia e fecharam com Keiller por empréstimo. Com 27 anos, a experiência do jogador, que estava fora dos planos do Colorado, foi vista com bons olhos pela cúpula vascaína.

Além de Léo Jardim e, agora, Keiller, o Vasco também conta com os goleiros Halls e Alexander, ambas revelações das categorias de base do clube, mas que integram o profissional já há algumas temporadas. O segundo, aliás, teve uma experiência por empréstimo no Avaí em 2023.

Reforços do Vasco em 2024

Keiller é o quinto reforço do Vasco para essa temporada. Anteriormente, o Gigante da Colina anunciou os zagueiros João Victor e Robert Rojas e os atacantes David e Adson.

