Cruzeiro x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde deste sábado (27), Cruzeiro e Athletic se enfrentam em Sete Lagoas, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, às 16h30. Ambas equipes venceram em seus jogos de abertura na competição e, assim, tentam manter os 100% de aproveitamento. Enquanto a Raposa derrotou o Vila Nova, a equipe de Juiz de Fora superou o Ipatinga em seu primeiro compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view), a partir das 16h.

Como chega o Cruzeiro

O renovado Cruzeiro começou bem o Campeonato Mineiro, derrotando o Villa Nova por 2 a 1. No jogo passado estrearam jogadores como Mateus Pereira e Dinenno, além do técnico Nicolás Larcamón. O argentino, aliás, deverá manter a equipe que jogou na primeira partida. Entretanto, uma baixa certa é o meio-campista Gabriel Veron. Ele sofreu um trauma no pé direito durante um treinamento e terá que passar por cirurgia. Ainda não se sabe qual será o prazo para sua recuperação, mas ele já não joga desde outubro.

Como chega o Athletic

Já o Athletic, sensação de Juiz de Fora, tentará surpreender o Cruzeiro. A equipe comandada por Rodrigo Santana fez bonito ao bater o Ipatinga por 2 a 1 e também não deve ter grandes mudanças. Rafael Conceição e Robert, que marcaram os gols da vitória no primeiro jogo, lutam por uma vaga na equipe titular. Nenhum deles começou jogando e a tendência é que um deles ganhe uma oportunidade nos lugares de Jonathas ou Douglas Pelé.

CRUZEIRO x ATHLETIC

Data e horário: 27/1/2024 às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistentes: Fernanda Nandréa Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva, Ian Luccas, Matheus Pereira e Robert; Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Danilo, Edson e Yuri; Fumaça, Torrão e Wallisson; Jonathas (Robert), David Braga e Douglas Pelé (Rafael Conceição). Técnico: Rodrigo Santana.

