Internacional x Ypiranga: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (27), o Internacional recebe o Ypiranga, de Erechim, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 16h30, no Beira-Rio, com os colorados tentando manter a invencibilidade. Nos dois primeiros jogos, a equipe derrotou o Avenida e empatou com o São Luíz. Já o Ypiranga empatou suas duas partidas, diante do Guarany de Bagé e do Caxias.

Onde assistir

A partida terá transmissão do sportv 2 (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view), a partir das 16h.

Como chega o Internacional

Ainda invicto no Gauchão, o Internacional recebe o Ypiranga com possíveis novidades. O zagueiro Mercado e o meia Alan Patrick já estão liberados para estrear na temporada. Os dois estiveram suspensos por conta de uma briga na semifinal do Estadual do ano passado, contra o Caxias, mas o TJD-RS manteve a redução da pena e os atletas poderão atuar. Já Enner Valencia, que ficou no banco contra o São Luiz, se apresentou 100% e a tendência é que seja titular. Quem segue fora é Rochet, com um desconforto na região torácica. Já o zagueiro Igor Gomes sentiu dores após o jogo contra o São Luiz e pode ser baixa, assim como Matheus Dias, recuperando-se de lesão na coxa esquerda.

Como chega o Ypiranga

Já o Ypiranga, que marcou três gols no campeonato (todos do atacante Zé Vitor) tentará tirar pontos do Colorado fora de casa. O time canarinho, que venceu apenas cinco dos 24 confrontos que fez diante do Inter em toda a História, nunca conseguiu bater o Saci dentro do novo Beira-Rio. Mas o time chega motivado ao ano do centenário e espera surpreender. A equipe não deve ter alterações em relação a quem jogou na rodada passada, mantendo o esquema de três atacantes mesmo longe de seus domínios.

INTERNACIONAL x YPIRANGA

Data e horário: 27/1/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Otávio Legramanti

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aranguiz, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wanderson, Valencia e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

YPIRANGA: Edson; Gedeilson, Willian, Fernando e Foguinho; Heitor, Karl e Uchôa; Taddei, Zé Vitor e Mateus. Técnico: Jerson Testoni.

