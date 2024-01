Rádio espanhola aponta possível substituto de Xavi no Barcelona

Rádio espanhola aponta Thiago Motta, técnico do Bologna, como possível substituto de Xavi - Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A passagem de Xavi como treinador do Barcelona pode estar perto de chegar ao fim. O ex-jogador está pressionado no cargo após as eliminações na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei e a imprensa espanhola já aponta um substituto ideal na visão do presidente Joan Laporta. De acordo com a rádio ‘Cadena Ser’, o brasileiro Thiago Motta é o nome preferido da diretoria catalã para assumir a vaga.

Assim como Xavi, Thiago Motta é ex-jogador do Barcelona e já possui experiência como treinador. Atualmente, o brasileiro comanda o Bologna e ocupa a oitava posição do Campeonato Italiano em sua segunda temporada consecutiva no clube. Antes do Bologna, Thiago Motta teve experiências como treinador do Genoa e do Spezia, ambos também da Itália. Além disso, ele já foi citado como possível alvo do PSG.

No entanto, a expectativa é que a troca de comando no Barcelona aconteça apenas no fim da temporada 2023/24. Ao mesmo tempo, caso a sequência de resultados negativas se agrave e Xavi acabe sendo demitido antes, o substituto imediato seria Rafa Márquez, também ex-jogador do Barça, que comanda hoje o Barcelona B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook