Vasco acerta com o chileno Pablo Galdames, do Genoa

Após retomar as negociações por Juan Sforza, do Newell’s Old Boys, da Argentina, o Vasco acertou com Pablo Galdames, do Genoa, da Itália. Assim, a negociação avançou nas últimas horas, e o chileno deve desembarcar no Brasil nos próximo dias. A negociação terá uma compensação financeira, porém foi facilitada em virtude dos dois clubes pertencerem à 777 Partners. A informação é do portal ‘ge’.

Galdames está em fase final de contrato com o clube italiano. Seu vínculo expira em junho de 2024, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Jogada10 apurou que Rossoblu busca abrir uma vaga de estrangeiro, pois está em negociações pelo centroavante nigeriano David Ankeye, do Sheriff Tiraspol, da Moldávia.

Vale ressaltar que a posição de primeiro volante é uma das prioridades de contratação da comissão técnica. Sforza e Galdames serão adições ao elenco para tentar suprir esta carência no grupo. O primeiro deles ainda pode atuar também como segundo volante.

Mais um estrangeiro no elenco

Em sua carreira, o chileno foi pelo Unión Española e teve boa passagem pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, onde jogou entre 2019 e 2021. No futebol argentino, estufou a rede em três oportunidades, ao longo de 61 partidas. No Genoa, não conseguiu ter sucesso, ao marcar apenas um gol em 30 jogos, e também ter tido um período de empréstimo no Cremonese, também da Itália.

Dessa forma, Galdames será o oitavo estrangeiro do Vasco. O clube, porém, só poderá relacionar sete deles por partida. Além do chileno, o técnico Ramón Díaz terá à disposição Medel, Capasso, Rojas, Pumita, Payet, Orellano e Vegetti.

Nesta temporada, o clube carioca já contratou quatro reforços: os zagueiros João Victor e Robert Rojas e os atacantes David e Adson. Além disso, também há acertos com o goleiro Keiller e o lateral-esquerdo Victor Luis e uma negociação encaminhada com o volante Juan Sforza.

