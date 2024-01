FA Cup: Bristol e Nottingham Forest empatam e definição de vaga ficará para próximo jogo

Bristol City e Nottingham Forest empataram sem gols - (crédito: Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Bristol City e Nottingham Forest empataram sem gols nesta sexta-feira (26), no estádio Ashton Gate, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup. Dessa forma, a definição para as oitavas de final ficará para uma próxima partida, ainda sem data definida.

Como foi o jogo

Jogando em casa, o Bristol City começou melhor a partida, trocando passes no campo de ataque. Entretanto, faltou precisão no último toque para chegar com mais perigo ao gol de Matt Turner. Uma das grandes chances criadas foi aos 23 minutos, com o camisa 15 Tommy Conway.

Em contrapartida, o Nottingham Forest, que buscou jogar no contra-ataque, teve a sua melhor chance de gol aos 43?, em uma das escapadas do time do técnico Nuno Espirito Santos, com o ex-palmeirense Danilo.

Segundo tempo

O jogo até que ficou mais equilibrado na volta do intervalo, mas os donos da casa seguiram com as melhores ações ofensivas. Os últimos minutos do confronto foram de desespero, com os times se lançando ao ataque em busca do gol da classificação. Apesar disso, o empate permaneceu e a vaga para as oitavas ficará para uma próxima partida.

