Las Palmas x Real Madrid: escalações e onde assistir

O Real Madrid volta a campo na LaLiga. Neste sábado (27), o clube merengue visita o Las Palmas, às 12h15, no Gran Canaria Stadium, nas Ilhas Canárias, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Em caso de vitória, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti pode assumir provisoriamente a liderança da competição.

Como chega o Las Palmas

Em uma temporada surpreendente, o Las Palmas aparece na oitava posição do Campeonato Espanhol com 31 pontos e está vivo na briga por uma vaga de classificação para as próximas competições europeias. Dessa maneira, a diferença para o Real Sociead, em sexto, é de quatro pontos.

Além disso, a equipe chega embalada após duas vitórias consecutivas na LaLiga e vai tentar utilizar a vantagem de jogar em casa para surpreender os atuais campeões. No entanto, o técnico Francisco Javier Garcia Pimienta terá que superar os desfalques de Daley Sinkgraven, Alvaro Lemos e Eric Curbelo, lesionados.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o atual campeão espanhol, o Real Madrid segue na cola do líder Girona e pode assumir a liderança provisória em caso de vitória fora de casa neste sábado. No momento, o clube merengue é o vice-líder com 51 pontos, um a menos que os catalães.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com os lesionados Courtois, Alaba e Militão.

Las Palmas x Real Madrid

22ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 27/01/2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Gran Canaria Stadium, nas Ilhas Canárias (ESP)

Las Palmas: Álvaro Valles; Alex Suárez, Mika Mármol , Juan Herzog e Sergi Cardona; Munir El-Haddadi, Javi Muñoz, Máximo Perrone, Kirian Rodríguez e Alberto Moleiro; Sandro Ramírez. Técnico: Francisco Javier Garcia Pimienta.

Real Madrid: Kepa; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Toni Kroos e Fede Valverde; Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: ESPN e Star+

