Palmeiras: Bruno Rodrigues sofre lesão no joelho e fará cirurgia

Bruno Rodrigues deverá voltar aos gramados apenas em maio - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Má notícia para o técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Nesta sexta-feira, o clube alviverde informou que o atacante Bruno Rodrigues sofreu uma contusão no joelho direito na quarta, diante da Inter de Limeira. Dessa forma, o camisa 11 passará por cirurgia.

“O atacante Bruno Rodrigues sofreu lesão no joelho direito durante a partida contra a Inter de Limeira, realizada na quarta-feira (24), pelo Campeonato Paulista. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e passará por cirurgia nos próximos dias”, informou o Palmeiras.

Com a artroscopia, Bruno Rodrigues será desfalque por um período entre quatro e cinco meses. Dessa forma, o jogador será desfalque para a Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, e também para o restante do Campeonato Paulista.

Contratado nesta temporada depois de se destacar no Cruzeiro, Bruno Rodrigues fez apenas duas partidas pelo Verdão em 2024. Na estreia, contra o Novorizontino, começou no banco de reservas, mas entrou no intervalo. Na última quarta-feira, o atacante foi titular e saiu no segundo tempo. Ele ainda não balançou as redes com a camisa do novo clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.