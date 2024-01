Rennes vence e deixa o Lyon na zona de rebaixamento do Francês

Rennes marca três no primeiro tempo, Lyon tenta reagir, mas perde mais uma no Francês - (crédito: - Foto: JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Lyon novamente não teve uma boa atuação e perdeu para o Rennes por 3 a 2 pelo Campeonato Francês, no Parc Olympique Lyonnais. Martin Terrier (2) e Doue estufaram a rede para os visitantes, enquanto Henrique e Lacazette descontaram para os donos da casa. Com o resultado, o clube de John Textor segue na zona de rebaixamento (16º), com 16 pontos, enquanto o Rennes soma 25, em 9º.

Na próxima rodada, o Lyon joga novamente em seu estádio, no outro sábado (3), às 15h (de Brasília), diante do Olympique de Marselha. O Rennes, por sua vez, atua no mesmo dia, porém às 13h (de Brasília), contra o Montpellier.

Visitantes na frente

Apesar de atuar em casa, o Lyon teve um primeiro tempo para esquecer. Amplamente dominado, viu o adversário construir o resultado, com tranquilidade. Assim, o Rennes abriu o placar aos 22, quando Martin Terrier aproveitou o espaço e acertou um belo chute. A bola ainda tocou na trave esquerda antes de estufar a rede.

Lyon sem reação

Em desvantagem, os donos da casa não demonstravam poder de reação. O Rennes, então, não hesitou e ampliou o placar com outro belo tento. Doue foi preciso na finalização de fora da área e colocou a bola no canto esquerdo do arqueiro adversário.

Atordoado

Ainda no primeiro tempo, Martin Terrier voltou a se destacar. Nesse sentido, o francês recebeu um belo passe e só teve o trabalho de colocar no canto de Anthony Lopes.

Brasileiro na área

Na volta do intervalo, o brasleiro Henrique conseguiu descontar para o Lyon. Dessa forma, o lateral apareceu como elemento surpresa e finalizou no canto esquerdo.

Fio de esperança

Na zona de rebaixamento, o Lyon foi para o tudo ou nada para tentar reagir na partida. Foi então que Lacazette aproveitou a bola que sobrou na área e marcou o segundo para os donos da casa. No fim da partida, com quatro atacantes em campo, os comandados de Pierre Sage esbanjaram vontade, mas faltou técnica e organização.

Por fim, Santamaria fez ótima jogada por dentro e finalizou, mas parou em Anthony Lopes, que salvou o Lyon de tomar o quarto gol, mas não conseguiu evitar mais um revés.

