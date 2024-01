Barcelona x Villarreal: escalações e onde assistir

Jogadores do Barcelona durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Barcelona - (crédito: Foto: Divulgação / Barcelona) Jogada10 Jogada10

Em momento conturbado na temporada, o Barcelona volta a campo na LaLiga. Neste sábado (27), o clube catalão recebe o Villarreal às 14h30, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Barcelona

Pressionado no cargo, o técnico Xavi precisa apresentar resultados no comando do Barcelona para manter o seu emprego. A equipe vem de eliminações na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei, onde o clube é o maior vencedor da história. Além disso, o Barça está longe da briga pelo título do Campeonato Espanhol. No momento, os culés estão na terceira posição, com 44 pontos, oito a menos que o líder Girona.

Rádio espanhola aponta possível substituto de Xavi no Barcelona

Ao mesmo tempo, Xavi terá que superar os desfalques dos lesionados Alejandro Balde, Marc-Andre ter Stegen, Inigo Martinez, Marcos Alonso e Gavi. No entanto, a boa notícia fica por conta do possível retorno de João Cancelo, recuperado de lesão.

Como chega o Villarreal

Assim como o Barça, o Villarreal está longe de fazer uma temporada de agradar ao torcedor. O Submarino Amarelo está apenas a cinco pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol e venceu apenas uma das últimas cinco partidas em LaLiga.

Além disso, o técnico Marcelino García não poderá contar com o goleiro Pep Reina, suspenso, que se junta a uma grande lista de lesionados. São eles: Juan Foyth, Dani Parejo, Ramon Terrats, Yeremi Pino, Denis Suárez e Alfonso Pedraza.

Barcelona x Villarreal

22ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 27/01/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Peña; João Cancelo, Cubarsi, Ronald Araújo e Koundé; Gundogan, De Jong, Pedri e Ferran Torres; Lewandowski e Lamine Yamal. Técnico: Xavi Hernández.

Villarreal: Jorgensen; Femenía, Cuenca, Bailly e Alberto Moreno; Baena, Coquelin, Comesaña e Akhomach; Morales e Gerard Moreno. Técnico: Marcelino García Toral.

Onde assistir: Star+

