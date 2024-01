São Bernardo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e São Bernardo duelam pela terceira rodada do Paulistão - (crédito: Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o São Bernardo neste sábado (27), às 20h, no estádio 1° de maio, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após estrear com vitória, o Timão decepcionou, jogou mal e perdeu para o Ituano, fora de casa. Assim, a equipe de Mano Menezes tenta retomar a confiança e conseguir sua segunda vitória. Por outro lado, o Bernô ainda está invicto na competição. Afinal, com uma vitória e um empate, o time do ABC tenta seguir surpreendendo no Estadual.

Onde assistir?

A TNT e a HBO Max transmitem a partida.

Como chega o São Bernardo?

Sem baixas físicas em relação ao último jogo, a tendência é que o técnico Márcio Zanardi repita o time das duas estreias. Assim, o lateral-direito Vitor Ricardo, reforço para a temporada, deve seguir como titular, no lugar de Jeferson. Além disso, o meia Lucas Lima, de volta após empréstimo ao CRB, assume a vaga de Vitinho, em tratamento no departamento médico desde o meio da temporada passada.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, o Timão teve boas notícias durante a preparação. Afinal, o zagueiro Caetano, que deixou o campo no segundo tempo da partida em Itu com um desconforto muscular na coxa esquerda, não teve lesão detectada e deve atuar contra o São Bernardo. Além disso, Raul Gustavo foi inscrito e já pode reestrear pelo Corinthians. A má notícia fica por Rodrigo Garro, que ainda não teve seus documentos legalizados e deve ficar fora de mais uma partida.

SÃO BERNARDO X CORINTHIANS

Terceira rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 27/01/2024, 20h(de Brasília)

Local: 1° de maio, São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves, Vitor Ricardo, Helder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, João Carlos e Silvinho. Técnico: Márcio Zanardi

CORINTHIANS:Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Maycon, Raniele, Rojas e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto.Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: João Vitor Gobi

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

