Palmeiras acredita que gramado do Allianz Parque influenciou na lesão de Bruno Rodrigues; entenda

O atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no joelho direito e será desfalque por cerca de cinco meses para Abel Ferreira. E o Palmeiras acredita que a contusão tem a ver com a falta de manutenção e melhorias da WTorre no gramado sintético do Allianz Parque.

Segundo o “ge”, afinal, clube e empresa enfrentam brigas nos bastidores nos últimos meses. Os motivos são a falta de pagamentos e manutenção em diversas áreas do estádio palmeirense. Dessa forma, ainda de acordo com o portal, alguns atletas relataram após quarta-feira que o gramado está em condições piores do que no fim do ano passado.

O treinador Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira já fizeram reclamações públicas. O português chegou a pedir a troca do gramado no fim de 2023, mas a Real Arenas, braço da WTorre que gere a arena, e a Soccer Grass, que instalou o campo, não atenderam. Recentemente, a mandatária alviverde relatou descaso e afirmou que receberá um “Coliseu” em alguns anos.

Diante do grande número de shows, o Palmeiras pede constantemente uma manutenção no gramado. A WTorre, contudo, não tem atendidos as demandas do Verdão.

