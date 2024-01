Botafogo negocia contratação do centroavante Igor Jesus

Atacante Igor Jesus, caso venha a ser contratado, chegaria inicialmente na condição de reserva de Tiquinho Soares - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Botafogo, que acabou de contratar Luiz Henrique, busca de mais um centroavante para compor o elenco na atual temporada e negocia com o atacante Igor Jesus. De acordo com o jornalista Wellington Arruda, que divulgou a informação nas redes sociais, as conversas estão em estágio avançado.

Atualmente, o jogador está deixando o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. O fim do vínculo é apenas no meio do ano, mas houve um acordo entre as partes. Assim, Igor Jesus pode vir para o Botafogo. As tratativas estão em estágio avançado e a conclusão está por detalhes burocráticos.

Namoro antigo com o Botafogo

Igor Jesus iniciou a carreira no Coritiba. Em 2020, foi para o clube árabe. Lá, disputou 70 jogos, marcando 30 gols e dando 13 assistências. A primeira investida do Alvinegro no jogador aconteceu no início do ano passado. Entretanto, Igor disse que queria permanecer no exterior. Além disso, os valores do negócio foram considerados muito altos.

Com o ídolo Tiquinho Soares no elenco, a ideia é que o novo centroavante chegue para fazer sombra ao titular. Desde que Diego Costa não permaneceu, a comissão técnica avaliou algumas opções caseiras. Contudo, preferiu pedir a contratação de outro atleta.

