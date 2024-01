Inter empresta filho de Fernandão à Aparecidense, de Goiás

Meio-campista é filho do ídolo Fernandão, falecido em 2014 - (crédito: Foto: Jota Finkler/Internacional - Marcelo Campos/SC Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional oficializou o empréstimo do meio-campista Enzo Costa, de 20 anos, para a Aparecidense, de Goiás. O acordo, que vai até dezembro de 2024, coincide com o término do vínculo contratual do jogador com o Inter. Assim, o futuro do filho do ídolo Fernandão, falecido em 2014, é incerto após o empréstimo.

Enzo Costa teve participação destacada na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, sendo o capitão do time sub-20 do Internacional. Durante a competição, contribuiu com um gol e uma assistência. No entanto, apesar do desempenho, o Internacional foi eliminado pelo Fortaleza na segunda fase do torneio.

Fora dos planos do técnico do Inter

O jogador, que completa 21 anos em abril, atingindo a idade limite para permanecer nas divisões de base, não estava nos planos do técnico Eduardo Coudet para integrar a equipe principal. Diante dessa perspectiva, a direção do Inter optou pelo empréstimo. A Aparecidense disputará, em 2024, o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão.

No Internacional desde as categorias de base, Enzo Costa, primordialmente atacante, passou para o meio-campo nos últimos anos. Na Copa São Paulo, ele desempenhou a função de segundo volante.

