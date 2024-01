Braga x Estoril: onde assistir e escalações da final da Taça da Liga de Portugal

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega o Braga

O Braga chega para a semifinal como favorito, mas sabe que não pode dar bobeira contra uma equipe que já aprontou. O time de Artur Jorge tem dois títulos no torneio, porém não conquista a competição desde 2020. Agora, entretanto, os Guerreiros do Minho vão com tudo em busca do troféu. Na semifinal, o Braga eliminou o Sporting.