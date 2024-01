CSE repudia atitude de torcedor contra atleta do ASA

Allef, do ASA, é atingido por um objeto e deixa o campo de jogo sangrando - (crédito: Foto: - Reprodução de Vídeo/ASCOM ASA) Jogada10 Jogada10

O Centro Sportivo Alagoano (CSE) emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira (26/1), em resposta ao incidente da noite de quinta-feira, durante o Clássico do Interior contra o ASA, no Estádio Juca Sampaio. O clube se pronunciou sobre o ato de arremesso de uma lata por um torcedor, que atingiu o jogador Alleff, do ASA.

No comunicado, o CSE afirmou repudiar veementemente o ato criminoso e se colocou à disposição das autoridades para colaborar na identificação e punição do responsável.

CSE promete providências

“Reiteramos nosso repúdio a qualquer forma de violência no esporte e reafirmamos nosso compromisso em colaborar com as autoridades competentes para garantir a punição adequada ao responsável por esse ato condenável”, declarou parte da nota, divulgada em sua conta oficial no Instagram.

O clube destacou que não compactua com comportamentos antiéticos ou violentos no âmbito esportivo. Além disso, prometeu tomar todas as providências necessárias para evitar a repetição de tais atos.

“É inadmissível que atos de agressão ocorram em eventos esportivos. E o CSE está comprometido em promover um ambiente saudável e seguro para atletas, torcedores e demais envolvidos”, acrescentou o comunicado.

Ademais, o ASA também emitiu uma nota nesta sexta-feira lamentando o ocorrido, chegando a chamar o suspeito de “bandido travestido de torcedor”. A Federação Alagoana de Futebol, do mesmo modo, também se manifestou. Em nota, de antemão, disse que todo o material de imagens irá para o TJD para as devidas providências legais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.