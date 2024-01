Mayke quer que Santos deposite salário de Willian em juízo

O lateral-direito Mayke, do Palmeiras, continua sua batalha judicial em busca de ressarcimento no caso do golpe das criptomoedas. Em seu último passo, ele solicitou à Justiça a atualização do processo. Com isso, exige que o Santos deposite 30% do salário de Willian Bigode em juízo, reafirmando a vitória judicial conquistada no ano passado.

O pedido foi protocolado junto à 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e está relacionado à condenação de Bigode no ano anterior. Na ocasião, 30% de seus vencimentos sofreram penhora. O propósito, primordialmente, é quitar os mais de R$ 7 milhões de prejuízo de Mayke. O lateral investiu seu dinheiro na operadora de criptomoedas Xland. A informação foi, antes de tudo, divulgada pela ESPN e posteriormente confirmada pelo ge.

Mayke e Scarpa processam Willian

Até o momento, o Santos não emitiu uma declaração oficial. Além disso, o departamento jurídico do clube não recebeu qualquer notificação oficial sobre a decisão. A assessoria de Willian optou por não se manifestar, argumentando que não há novidades, apenas uma “mudança de empregador”.

A defesa do atacante já buscou alguns recursos contra a decisão anterior, mas nenhum foi aceito pela Justiça. O juiz Christopher Alexander Roisin chegou a alertar os advogados de Willian de que a persistência em recorrer contra a decisão poderia ser litigância de má-fé.

No ano passado, quando a decisão inicial foi proferida, tanto o Fluminense quanto o Athletico, onde Willian estava jogando por empréstimo,receberam notificação. Recentemente, durante sua apresentação no Santos, o jogador expressou vergonha em relação ao caso.

Willian Bigode, reforço recente do Santos, enfrenta processos judiciais movidos por Mayke e Gustavo Scarpa, seus ex-companheiros de equipe no Palmeiras, em relação a um suposto golpe de R$ 10,4 milhões. A dupla de jogadores alega ter feito o investimento milionário na Xland Holding Ltda por indicação da WLJC Gestão Financeira, empresa pertencente a Willian Bigode.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.