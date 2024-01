São Paulo x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

São Paulo x Portuguesa - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Tem clássico no Paulistão: São Paulo x Portuguesa. O tradicional duelo rolará no Morumbi, às 18h (de Brasília) deste sábado (27/1), pela terceira rodada da competição. A Lusa, mesmo fora de casa, espera surpreender e, assim, seguir na zona de classificação do grupo D para as quartas de final. Contudo, o São Paulo é favorito e, vencendo, segue na liderança do Grupo D. A Voz do Esporte fará uma cobertura muito especial deste clássico, iniciando a copbertua às 16h30. Ennio Ricanelo estará no comando e na narração.