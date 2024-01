É oficial: Vasco anuncia a venda de Marlon Gomes ao Shakhtar

Shakhtar Donetsk já desejou as boas-vindas a Marlon Gomes, seus mais novo reforço brasileiro - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou neste sábado (27/1) a venda do apoiador Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk, principal agremiação da Ucrânia. Em suas redes sociais, o Cruz-Maltino desejou ao jogador um grande sucesso no novo clube:

“O Gigante da Colina deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a “Raiz Vasco” continuará viva. Que mais um coração infantil brilhe no exterior!”, postou o Vasco. Marlon somou 46 jogos pelo time principal do Vaasco, com dois gols e três assistências.

Também neste sábado, o Shakthar postou o anúncio de sua contratação. Mas com uma arte de Marlon Gomes com a camisa dos ucranianos. Esta, aliás é a segunda contratação entre os clubes em poucos meses. Afinal, em julho, o atacante Eguinaldo, 18 anos, foi negociado por R$ 23 milhões. Contudo, no caso de Marlon Gomes, o valor foi bem maior, com o Vasco em condições de receber até R$ 85 milhões. O Cruz-Maltino embolsará R$ 64 milhões fixos e os demais R$ 21 milhões viriam através de metas que o jogador consiga no clube ucraniano. No momento, Marlon, de 20 anos, está defendendo, como titular, a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico da Venezuela.

Marlon Gomes num clube à brasileira

O Shakhtar é reconhecidamente um porto de jogadores brasileiros na Europa. Há alguns anos, chegou a ter oito brazucas ao mesmo tempo no elenco. No momento, conta com quatro. Além das duas crias do Vasco, Marlon Gomes e Eguinaldo, estão no clube o lateral-esquerdo Pedrinho (ex-São Paulo) e o atacante Kevin, recentemente contratado ao Palmeiras por R$ 44 milhões. Os quatro com idade abaixo dos 21 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook