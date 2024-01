Onde assistir, na TV, aos jogos deste sábado (27/1)

Há várias opções de canais onde você pode assistir aos jogos, em Tvs aberta, fechada, streaming e canais de Youtube. Dessa forma, o Jogada10 resume para o Joganauta onde irá passar o jogo de seu time neste sábado(24/1). Atração não falta. Amistoso internacional do Flamengo (com o Mengo B também em campo), clássico paulista, final em Portugal e muito mais. Acompanhe abaixo em qual plataforma acessar e ver os jogos dos principais campeonatos do Brasil e do exterior:

Jogos deste sábado (27/1) na TV – Brasil

(Obs: horários de Brasília)

Amistoso

16h – Orlando City x Flamengo – Band, SporTV, Premiere e TNT Sports (Youtube)

Campeonato Paulista

17h15 – Bragantino x Botafogo – TNT, HBO Max e Paulistão Play (ambos youtube)

18h – São Paulo x Portuguesa – Cazé TV e Paulistão Play (ambos youtube)

20h – Ituano x Guarani – Cazé TV e Paulistão Play (ambos youtube)

20h – São Bernardo x Corinthians – TNT, HBO Max e Paulistão Play (ambos youtube)

Campeonato Carioca

16h – Botafogo x Sampaio Corrêa – Canal Goat (Youtube) e Bandsports

18h10 – Portuguesa x Flamengo – Canal Goat (Youtube) e Bandsports

Campeonato Gaúcho

16h – Santa Cruz x Guarany – GE e Youtube GZH

16h – Caxias x São Luiz – GE e Youtube GZH

16h30- Internacional x Ypiranga – Globo (só RS), SporTV2 e Premiere 3

19h – São José x Juventude – Premiere 3

19h – Novo Hamburgo x Avenida – GE e Youtube GZH

Campeonato Mineiro

16h30 – Cruzeiro x Athletic – Globo (só MG) e Premiere 2

Campeonato Paranaense

16h – Maringá x Cascavel – NSports (Youtube)

18h30 – Athletico x Aruko – Rede Furacão (Streaming)

Campeonato Catarinense

16h30 – Brusque x Figueirense – Globo (Só SC)

Campeonato Baiano

16h30 – Bahia de Feira x Bahia – TVE Bahia e Youtube da TVE Bahia

Campeonato Pernambucano

16h30 – Santa Cruz x Náutico – Globo (PE) e GE

Jogos na TV – Internacional

Pré-Olímpico

17h – Paraguai x Peru – SporTV 3

Campeonato Alemão

11h30 – Wolfsburg x Colônia – Onefootball (www.onefootball.com)

11h30 – Hoffenheim x Heidenheim – SporTV e Onefootball

Werder Bremen x Freiburg – Onefootball – 11h30

11h30 – Augsburg x Bayern – Goat (Youtube) e Onefootbal

11h30 – Stuttgart x Leipzig – Onefootball

14h30 – Leverkusen x B.M’Gadbach – Rede TV (aberta), Goat (Youtube e Onefootball

Taça da Liga de Portugal

(Final)

16h45 – Braga x Estoril – ESPN 4 e Star+

Copa da Inglaterra

12h – Leeds x Plymouth – ESPN2 e Star+

12h – Everton x Luton Town – ESPN4 e Star+

12h10 – Leicester x Birmingham – Star+

Campeonato Espanhol

12h15 – Las Palmas x Real Madrid – ESPN e Star +

14h30 – Barcelona x Villarreal – Star+

17h – Mallorca x Betis – Star+

Campeonato Francês

13h – Nice x Metz – Star+

17h – Olympique x Monaco – ESPN3 e Star+

Campeonato Italiano

13h – Juventus x Empoli – ESPN 2 e Star+

16h45 – Milan x Bologna – Star+

Copa da Liga Argentina

19h – Platense x Boca Jrs – ESPN 4 e Star+

21h – Racing x Santa Fe – Star +

Copa Africana

14h – Angola x Namíbia – Band Play (streaming) e Esporte na Band (Youtube)

17h – Nigéria x Camarões – Band Play (streaming) e Esporte na Band (Youtube)

