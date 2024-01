Flamengo terá Matheuzinho, Pablo e Thiago Maia contra a Lusa

Matheuzinho está de volta ao Flamengo após passagem infrutífera pelo Corinthians - (crédito: Gilvan de Souza) Jogada10 Jogada10

O Flamengo vai entrar em campo neste sábado (27/1) com três jogadores que poderão dar suporte aos garotos que substituem o elenco principal (que viajou para amistosos nos Estados Unidos). Assim, Thiago Maia, Pablo e Matheuzinho estarão no gramado para o confronto com a Portuguesa, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Pablo deverá entrar no lugar de Diegão; Thiago Maia substitui Thiaguinho, que está suspenso; e Matheuzinho faz seu primeiro jogo desde que voltou ao Rubro-Negro após treinos que não resultaram em contratação no Corinthians. O jogo começa às 18h10 (de Brasília).

Este é o terceiro jogo do Flamengo desde o começo do Campeonato Carioca. Afinal, o Rubro-Negro goleou o Audax por 4 a 0 na estreia em 17/1 na Arena da Amazônia. E empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. No entanto, o campeonato está na quarta rodada. Mas o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem 4 pontos, em sétimo lugar na tabela; e a Portuguesa é a quinta colocada, com sete pontos.

O clube da Gávea aproveita o fato de ter uma gama enorme de torcedores espalhados por todo o país. Assim, marca os jogos em outros estados, atrai um público ansioso por ver o time carioca jogar e acaba faturando alto na competição. Hoje, portanto, segue essa linha na arena potiguar.

