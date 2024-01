Bayern vence com direito a gol de Kane e Neuer pegando pênalti

Pavlovic chuta para fazer o primeiro gol do Bayern sobre o Augsburg - (crédito: Foto: Divulgação/Twitter @FCBayern) Jogada10 Jogada10

O Bayern de Munique não realizou um grande jogo neste sábado (27/1), mas fez valer o seu elenco de estrelas para vencer o Augsburg por 3 a 2. O jogo foi na casa do rival, a SLG Arena, pela 19ª rodada do Alemão. Harry fez um dos gols, o terceiro, e segue disparado na artilharia, agora com 23 gols. Pavlovic e Davies fizeram os outros dos Bávaros. Demirovic marcou os dois do Augsburg. E o time da casa não empatou graças ao goleiro Neuer, que fez ótimas defesas, incluindo um pênalti.

Assim, o Bayern vai aos 47 pontos, em segundo lugar, atrás apenas do Bayern Leverkusen. O Augsburg para nos 21 pontos, em 12º lugar, mas bem distante em relação à zona de rebaixamento (nove de frente para o primeiro dentro do Z3).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern sofre, mas vence

O Bayern levou sufoco nos primeiros minutos. Animados e com a torcida apoiando, ofereceu perigo e teve um gol anulado por Rexhbecaj, aos 11. Além disso, deu trabalho para o goleiro Neuer, que durante todo o jogo fez ótimas defesas. Contudo, aos 23, após escanteio da direita e confusão na área. Pacvlovic ficou com a sobra e fez o primeiro do Bayern. Nos acréscimos do primeiro tempo, Goretzka encontrou Davies bem colocado e o lateral canadense bater de fora da parea para ampliar.

Veio o segundo tempo e o Bayern seguiu com dificuldade para evitar lances perigosos do Augsburg. De tanto tentar, veio o gol. Em cabeçada de Demirovic, aos sete minuitos. O gol poderia acordar de vez os donos da cada. Contudo, aos 13, um lance na área após chuveirinho resultou numa sobra para Kane fazer 3 a 1. Com a vantagem, o Bayer ficou mais atrás, buscando contra-ataques e teve pelo menos três chances claras, a melhor com o atacante Tel, que chutou na trave. No fim, aos 43, Neuer fez pênalti. Michel cobrou, mas o goleiro do Bayern voou e defendeu. Nos acréscimos, outro pênalti para o Augsburg. Deste vez, quem bateru foi Demirovic, que acertou: Bayern 3 a 2 placar final.

Jogos da 19ª rodada do Alemão

Sexta-feira (26/1)

Eintracht 1×0 Mainz

Sábado (27/1)

Augsburg x 1×3 Bayern

Stuttgart x Leipzig

Hoffenheim 1×1 Heindenheim

Werder Bremen 3×1 Freuburg

Wolfsburg x Colonia

Leversusen x Borussia M’Gladbach

Domingo (28/1)

Union Berlin x Darmstadt

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.