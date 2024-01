Douglas Costa chega ao Rio para assinar com o Fluminense: ‘Feliz e motivado’

Douglas Costa ficou duas temporadas no futebol norte-americano - (crédito: Foto: Reprodução/BTB Sports) Jogada10 Jogada10

Prestes a ser anunciado como reforço do Fluminense, o atacante Douglas Costa desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado. Aos 33 anos, o ex-jogador do Los Angeles Galaxy (EUA) contou, afinal, que está feliz por chegar ao clube e também pela confiança recebida.

“Chego muito feliz e motivado. Acho que essa mudança vai ser importante para a minha carreira. Feliz pelo chamado do Diniz, o Fred também ajudou. Venho muito motivado e pronto para lutar”, disse Douglas Costa.

Cria do Grêmio, o atleta vai realizar exames médicos e assinar por um ano e meio com o Tricolor. O vínculo, contudo, permite renovação até o fim de 2025. A nova vida na cidade carioca, porém, não será exatamente uma novidade, já que Douglas tem casa no Rio.

“Eu sempre passo férias no Rio. Minha esposa é carioca. Ela está grávida, eu a deixei em Miami. Estou acostumado com uma vida de férias no Rio de Janeiro. Mas agora é uma vida totalmente profissional, trabalhar todos os dias. Viver de uma maneira bem diferente do que quando venho passar férias”, declarou.

Além de Grêmio e LA Galaxy, Douglas Costa tem também passagem de sucesso pelo futebol europeu. No Velho Continente, ele passou por Shakhtar Donetsk (UCR), Bayern de Munique (ALE) e Juventus (ITA). Em 2018, fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

