Sabadão com o Corinthians em ação para animar a Fiel. Às 20h (de Brasília), no 1º de Maio, o Timão visita o São Bernardo, pela terceira rodada do Paulistão. A vitória manterá o time na zona de classificaçao do Grupo C às quartas. O São Bernardo também quer se manter no G2, só que no Grupo B. É jogo pra não perder! E Voz do Esporte fará a sua tradicional cobertura-raiz. A transmissão se inicia às 18h30 (de Brasilia), sob o comando e a narração do premiado Cesar Tavares.