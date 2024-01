Newport x Manchester United: escalações e onde assistir

Jogadores do Manchester United durante treinamento da equipe - Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Darren Staples/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A disputa da quarta rodada da Copa da Inglaterra segue movimentando os gramados da Inglaterra. Neste domingo (28), o Manchester United visita o Newport às 13h30, no Rodney Parade, em Newport, na Inglaterra. O duelo eliminatório será o primeiro encontro oficial na história das equipes. Quem vencer avança às oitavas de final e, em caso de empate, as equipes voltam a se enfrentar para definir o classificado para a próxima fase da ‘FA Cup’.

Como chega o Newport

O modesto Newport vai tentar surpreender o gigante Manchester United em sua primeira partida oficial diante dos Red Devils. Assim, a equipe deve repetir a escalação que venceu o replay da terceira rodada contra o Eastleigh, por 3 a 1.

Porém, o Newport terá que superar as ausências dos defensores Josh Seberry e Declan Drysdale, que se recuperam de lesão. Além disso, Wrexham, Kyle Jameson e Offrande Zanzala, aparecem como dúvidas.

Como chega o Manchester United

Em mais uma temporada que deixou a desejar, o Manchester United vê na Copa da Inglaterra como a única possibilidade de conquistar um título em 2023/24. Isto porque, o clube está eliminado das competições europeias e distante da briga pela Premier League. Assim, os Red Devil tentam conquistar o título que não vem desde a temporada 2015/16, quando derrotou o Crystal Palace na decisão e conquistou seu 12º troféu da ‘FA Cup’.

Ao mesmo tempo, o técnico Erik ten Hag terá motivos para comemorar. O United poderá contar com os retornos de Casemiro, Lisandro Martinez e Luke Shaw, recuperados de lesão. Os três participaram das atividades com o restante do elenco durante a semana e estão à disposição do treinador.

No entanto, a equipe também está com alguns desfalques confirmados. Sofyan Amrabat e Andre Onana, a serviço de suas seleções na Copa Africana de Nações, estão fora da partida. Além disso, Harry Maguire, Mason Mount, Victor Lindelof, Anthony Martial e Tyrell Malacia são ausências por motivo de lesão.

Newport x Manchester United

Quarta rodada da Copa da Inglaterra

Data e horário: domingo, 28/01/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Rodney Parade, em Newport (ING)

Newport: Townsend; McLoughlin, Delaney, Clarke, Bennett e Lewis; Morris, Charsley e Wildig; Palmer-Houlden e Evans. Técnico: Graham Coughlan.

Manchester United: Bayindir; Wan-Bissaka, Jonny Evans, Kambwala e Dalot; Mainoo e McTominay; Antony, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Onde assistir: ESPN e Star+

