Multidão de Rubro-Negros em Orlando: Flamengo ’em casa’

Flamengo se apresenta rodeado de torcedores em Orlando - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

O jogo do Flamengo é nos Estados Unidos. Mas quem olha o cenário pensou até que se trata do Rio de Janeiro. Afinal, só se via preto e vermelho nas arquibancadas e nas imediações do Inter&Co Stadium, o estádio do Orlando City, anfritrião da partida deste sábado (27/1).

O time titular do Flamengo viajou aos Estados Unidos para a disputa de amistosos. Assim, no dia 21/1, o Rubro-Negro derrotou o Philadelphia Union por 2 a 0, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida. No jogo que marcou a estreia de De La Cruz, o grande destaque foi a atuação de Everton Cebolinha.

Depois do amistoso contra o Orlando City, o Flamengo permanece em Orlando, onde fará treinamento na segunda e na terça-feira (após o descanso no domingo). Na terça, a equipe pega o avião para o Brasil. Assim, desembarcará em Belém, no Pará, para o jogo contra o Sampaio Corrêa pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida será às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

No Carioca de 2024, o Flamengo estreou com goleada sobre o Audax por 4 a 0 em 17/1. Depois, já sem o elenco principal, que viajou para os Estados Unidos, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu em 21/1. E neste domingo (28/1) faz a quarta rodada (ficando, portanto, com um jogo a menos) contra a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.