Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Nova Iguaçu disputam pelas primeiras posições do Carioca e vão medir foças neste fim de semana. Afinal, os times se enfrentam neste domingo (28), às 18h10 (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Aliás, Fluminense e Nova Iguaçu estão empatados na tabela de classificação, com sete pontos. Portanto, uma vitória será muito importante para as pretensões de ambos no Carioca. É possível que um dos times termine na liderança do campeonato ao término da rodada.

Onde assistir

Band, Bansports e GOAT transmitem o jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu a partir das 18h10 (de Brasília)

Como chega o Fluminense

O Fluminense conquistou os últimos dois títulos do Carioca e vem de duas vitórias consecutivas no campeonato. Assim, os jogadores tricolores chegam motivados para quarta rodada da competição. O elenco principal retornou aos trabalhos na última quinta-feira (25), mas ainda não está pronto para jogar. Assim, Marcão comanda um time alternativo novamente no Estadual.

Lelê marcou gol nas três primeiras rodadas do Carioca e vive um momento especial no Fluminense. O atacante apresentou oscilações em 2023, mas acabou sendo comprado pela diretoria tricolor por R$4 milhões. Isaac marcou recentemente seu primeiro gol no profissional e também vem mostrando muita personalidade em campo. Antônio Carlos, um dos reforços para 2024, vem atuando como capitão nos últimos jogos e tem sido uma espécie de líder neste começo de temporada.

Como chega o Nova Iguaçu

Com seis gols em três jogos, Carlos Victor vem conseguindo montar um time ofensivo e efetivo neste começo de Carioca. O Nova Iguaçu arrancou um empate do Flamengo, venceu dois jogos e chega confiante para partida deste fim de semana. A esperança de gols é Carlinhos, que estufou as redes nas últimas duas partidas e vem brilhando neste começo de temporada.

AUDAX-RJ X FLUMINENSE

Quarta rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 28/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Luso Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Fluminense: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Antônio Carlos, Luan Freitas e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão

Nova Iguaçu: Barros Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Ronald Silva e Italo; Sérgio dos Anjos, Albert Souza, João Victor e Bill; Yago Ferreira e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Lucas Castro dos Santos e Naiara Mendes Tavares

