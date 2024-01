Copa da Inglaterra: Newcastle bate Fulham, em Londres. Vai às oitavas

Alexander Isak (de verde) luta pela bola com Lukic, do Fulham. O Newcastle vence e avança às oitavas da Copa da Inglaterra - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em Londres, no Craven Cottage, o Newcastle venceu o Fulham, por 2 a 0. Dessa forma, está classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. No jogo deste sábado (27/1), destaque para o bom jogo coletivo do time visitante, que fez um gol em cada tempo. Longstaff e Burn marcaram.

Com a vitória, o Newcastle segue com seu sonho de ganhar a competição pela sétima vez e acabar com longo jejum. Afinal, o time levou em 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 e 1955. São 78 anos sem levantar esta taça. Já o Fulham lamenta a eliminação. O time jamais ganhou a Copa da Inglaterra (foi vice em 1975).

No Fulham, o atacante Muniz e o apoiador Andreas (ambos ex-Flamengo) começaram como titulares. Munhoz fez ótimo primeiro tempo, com duas boas chances. Já Andreas foi discreto e saiu na etapa final, quando o jogo estava 2 a 0. Willian começou no banco e entrou no fim do primeiro tempo, na vaga do lesionado Wilson. Também foi discreto. No Newcastle, Bruno Guimarães fez bom jogo e acabou participando no lance do primeiro gol. Mas Carlos Vinícius ficou no banco e não entrou. Já Joelinton não foi escalado.

Fulham ataca, mas Newcastle faz gols

Atuando em casa, o Fulham tomou a iniciativa e teve duas ótimas chance com Rodrigo Muniz. O ex-Flamengo começou como titular e teve boa movimentação, segurando a defesa do Newcastle. Na primeira, chutou para grande intervenção do goleiro Dubravka, Na outra, chutou rente à trave. Mas foi o Newcastle que largou na frente, aos 39. Um chuveirinho de Trippier para a área resultou numa tremenda confusão na área e, após uma espirrada, Longfstaff chutou para marcar. E quase o time saiu para o intervalo com mais um uma gol. Murphy mandou para dentro, mas estava impedido

Veio a etapa final e o Newcastle estava muito melhor postado. Assim, não foi supresa ampliar aos 15 minutos. Após escanteio da direita, Botman cabeceou, o goleiro Rodak deu rebote e Burn ampliou. O Fulham perdeu ímpeto. Enfim, os Magpies sustentaram a vantagem, Sua torcida, que compareceu em bom número ao Craven Cottage, fez muito barulho durante quase toda a segunda etapa. Enfim, muita festa no fim.

