Botafogo se recupera no Carioca e vence o Sampaio Corrêa

O Botafogo voltou a fazer o dever de casa nesta edição do Campeonato Carioca. Assim, neste sábado (27), no Estádio Nilton Santos, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pela quarta rodada, se recuperando do tropeço diante do Boavista, na última quarta-feira (24).

O Glorioso, agora, vai para nove pontos em 12 disputados. Triunfo importante para se consolidar entre os primeiros. Já o Galinho tem apenas um e permanece ameaçado pela zona de rebaixamento.

Que jogo ruim!

O Botafogo ameaçou uma pressão nos dois minutos iniciais e parou por aí. O editor de imagens reservou apenas um disparo de Júnior Santos entre os melhores momentos do time da casa. O goleiro Leandro espalmou. O Sampaio chegou a gostar do jogo e até espaço para exercer o contra-ataque. Mas sofreu a maldição de todos os times pequenos que enfrentam o Glorioso. A ansiedade de arriscar logo para gol. Assim, John, estreante, realizou apenas uma defesa.

Júnior Santos, sempre ele, no Botafogo

Único destaque do Botafogo, Júnior Santos foi recompensado, enfim, no segundo tempo. De cabeça, o Cisne abriu o placar para o Glorioso. O desempenho do time, no entanto, continuava quase o mesmo. Bem modorrento e sem brilho algum. Tanto que o Sampaio Corrêa fez uma graça e, por duas vezes, quase chega ao empate no Engenho de Dentro. Mas, no fim, Jeffinho, outro destaque deste início de temporada, tabelou com Nascimento e fechou o placar.

BOTAFOGO 2×0 SAMPAIO CORRÊA

Campeonato Carioca – Rodada 4

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 27 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Gols: Júnior Santos, 10’/2ºT (1-0); Jeffinho, 48’/2ºT (2-0)

BOTAFOGO: John, Newton, Bastos e Jefferson; Júnior Santos (Sá, 31’/2ºT), Kauê, Montes (Eduardo, Intervalo) e Marçal; Segovinha (Freitas, 31’/2ºT), Savarino (Jeffinho, Intervalo) e Janderson (Nascimento, Intervalo). Técnico: Tiago Nunes

SAMPAIO CORRÊA: Leandro, Roberto, Índio, Thuram e Paulo Vitor, Souza (Tonoli, 32’/2ºT), Rosado e Marcelo; Octávio (Davi, 11’/2ºT), Abner e Max (Cabral, 32’/2ºT). Técnico: Silvestre dos Anjos

Árbitro: Lucas Coelho dos Santos

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Marcelo Araújo Ossimo

Cartão Amarelo: Silvestre dos Anjos, Abner, Roberto (SAM); Kauê (BOT)

Cartão Vermelho:

