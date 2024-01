Alan Patrick volta em grande estilo e Inter derrota o Ypiranga

Internacional dominou o jogo e venceu o Ypiranga sem maiores dificuldades pelo Campeonato Gaúcho - (crédito: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional reencontrou o caminho da vitória no Campeonato Gaúcho. Neste sábado (27/1), no Beira-Rio, derrotou o Ypiranga por 3 a 0, gols de Alan Patrick (que estreou no Estadual e teve ótima atuação), Wanderson e Aranguiz. Com o resultado, o time, que vinha de empate sem gols com o São Luiz no meio da semana, chegou aos sete pontos na tabela de classificação da competição. O Ypiranga, todavia, permaneceu com quatro.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (31) à noite. O Internacional vai a Bagé enfrentar o Guarany para tentar consolidar a boa fase, às 18h30. Em Erechim, às 19h, o Ypiranga recebe o Novo Hamburgo e busca recuperação jogando em seus domínios.

Alan Patrick dá o tom do primeiro tempo

A partida, em suma, começou como se esperava. Dono de casa, o Inter, sobretudo, buscou a abertura de placar desde o início. Ao contrário, o Ypiranga buscou, primordialmente, se defender da pressão colorada. E, à primeira vista, até conseguiu. Mas não por muito tempo. Logo aos 15, quando já fazia por merecer, o Inter fez 1 a 0: Bruno Henrique, com belo passe, achou Enner Valência na área e ele serviu Alan Patrick, que concluiu sem chances para Marcão.

O gol arrefeceu o ímpeto do Inter, que passou a controlar o Ypiranga tocando bola e tentando administrar a vantagem. Com isso, aos poucos, o time de Erechim se encorajou e até chegou perto da meta colorada. Todavia, em momento algum levou grande perigo à meta de Anthoni.

Sem ser tão incomodado, o Inter se animou novamente e chegou ao segundo gol. Bruno Henrique virou uma bola da direita para a esquerda e encontrou Wanderson, que caminhou com a bola, cortou pra dentro e bateu: 2 a 0, após um desvio na zaga adversária.

Segundo Tempo

O panorama se manteve na segunda etapa. Mesmo sem conseguir ampliar o placar nos primeiros minutos, o Inter seguiu senhor das ações. Apesar de diminuir a intensidade, ameaçou com Wanderson, em chute de fora que desviou e saiu aos 20 minutos. Dois minutos depois, Alario emendou com uma bomba após passe de Valencia e o zagueiro William Gomes salvou em cima da linha.

Aos 25, Marcão evitou o terceiro gol colorado fazendo bela defesa após chute de Valencia. O gol inegavelmente estava maduro, e saiu aos 35: Alan Patrick, o melhor em campo, abriu para Hyoran, na direita. Ele cruzou e Aranguiz completou para dar números finais ao marcador.

INTERNACIONAL 3 X 0 YPIRANGA

3ª Rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 27/1/2024

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni, Bustos, Mercado, Vitão (Robert Renan, 38’/2°T) e Renê; Aranguiz (Rômulo, 44’2°T), Bruno Henrique (Alario – Intervalo) e De Pena (Hyoran, 10’/2°T); Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia (Lucca, 44’/2°T). Técnico: Eduardo Coudet

YPIRANGA: Marcão, Gedeílson (Lucas Lopes, 31’/2°T), William Gomes, Heitor e Foguinho; Karl, Anderson Uchoa e Alisson Tadei (Mossoró – Intervalo); Gabriel Lima Wanderson, 17’/2°T), Mateus Anderson (Jhonatan Ribeiro, 17’/2°T) e Zé Vítor (Edson Cariús, 31’/2°T). Técnico: Jerson Testoni

Gols: Alan Patrick (15’/1°T), Wanderson (43’/1°T) e Aranguiz (35’/2°T)

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Auxiliares: Lucio Beiersdorf Flor e Otavio Legramanti

Cartões Amarelos: Alan Patrick (INT); Foguinho, Jhonatan Ribeiro (YPI)

Cartão Vermelho: –

