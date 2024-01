Com gol espetacular de Jean Lucas, Bahia vence outra no Baiano

Bahia de Feira x Bahia - (crédito: Foto: Reprodução/TVE) Jogada10 Jogada10

Com um mistão no primeiro tempo, mas algumas feras desde o início e a cavalaria entrando na etapa final (como Everton Ribeiro), o Bahia venceu o Bahia de Feira, neste sábado (27/1), em Feira de Santana, por 2 a 0. O jogo foi pela quarta rodada do Baianão e o grande destaque foi Jean Lucas. O ex-Flamengo e Santos começou desde o início e fez um golaço, abrindo o placar. Na etapa final, Everaldo ampliou.

O triunfo leva o Bahia à liderança do Baianão-2024, com sete pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado por Juazeirense e Barcelona, ambos com sete pontos e que jogarão na rodada. O Vitória completa o G4, com seis pontos. O Bahia de Feira, com quatro pontos, está em quinto lugar.

O Bahia já vinha de uma vitória arrasadora, contra o Jacobina, em 24/1. Na Fonte Nova, os estreantes Everton Ribeiro e Jean Lucas marcaram seus primeiros gols com a camisa tricolor na goleada por 5 a 0.



Jean Lucas, pintura de gol para o Bahia

A vitória foi justa, pois o Bahia sempre teve o jogo sob controle. Mesmo com muitos reservas, já que Rogério Ceni preferiu poupar meio time por causa da maratona de jogos. O primeiro gol baiano veio aos 22 da etapa inicial, quando Jean Lucas recebeu quase na entrada da área e, desmarcado, arriscou uma bomba no ângulo. Foi seu terceiro gol em três jogos com a camisa do Tricolor baiano.

Na volta do intervalo, o Bahia de Feira deu alguns sustos, mas, aos poucos, Ceni foi colocando alguns titulares. E, aos 27, Rafael Ratão – um dos que entraram – iniciou a jogada que chegou até Everaldo, que bateu para ampliar o placar.

