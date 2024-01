Bangu x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

No último encontro, deu Vasco: 2 a 0, em 2023 - (crédito: Daniel Ramalho/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá, contra o Bangu, pela frente seu primeiro compromisso oficial longe do Rio de Janeiro na temporada. Na condição de visitante, o Cruz-Maltino vai a Brasília neste domingo (28), no Mané Garrincha, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O time de São Januário ainda não perdeu e soma sete pontos na classificação, contra um Alvirrubro ainda zerado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Band (TV aberta), do Bandsports (TV fechada) e do Canal Goat (YouTube), a partir das 15h30.

Como chega o Bangu

O Alvirrubro chega para a partida ainda sem vencer no Estadual, após três rodadas. O técnico Alexandre Gomes, que comandou a equipe nos primeiros jogos, já foi demitido. Assim, França Júnior será o interino e que ficará à beira do campo. O Bangu acumula três derrotas – para Portuguesa, Botafogo e Nova Iguaçu. Dessa forma, se encontra na 11ª e penúltima posição, sem somar pontos. A equipe da Zona Oeste optou por levar o jogo para Brasília para arrecadar mais, de acordo com uma negociação que divide cotas com próprio Vasco.

Como chega o Vasco

Em contrapartida, o Gigante da Colina segue invicto na temporada. Nos dois amistosos em que fez em Punta del Este no Uruguai, conquistou triunfos sobre San Lorenzo e Deportivo Maldonado, no torneio Série Río de La Plata. Enquanto isso, no Carioca, conseguiu resultados positivos contra Boavista e Madureira, além de empate com o Sampaio Corrêa. Parte do time principal estreou na última rodada, diante do Tricolor Suburbano. Por outro lado, o zagueiro Medel, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atcante Vegetti foram os titulares preservados por Ramón Díaz. A tendência é a de que atuem alguns minutos agora, pois precisam ganhar minutagem.

BANGU X VASCO

4ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 28/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

BANGU: Gabriel Leite; Ricardo Cerqueira, Luiz Felipe, Victor Oliveira e Erick Daltro (Ruan); Adsson, Renatinho (Walney), Gabriel Saulo e Cleyton; Canela (Edgar Neto) e Anderson Lessa. Técnico: França Júnior.

VASCO: Léo Jardim, João Victor, Medel, Léo; Paulinho, Jair, Paulo Henrique e Lucas Piton; Payet, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves e Victor Augusto Camões

