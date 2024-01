Cruzeiro fica na bronca com arbitragem após empate e expulsões

Cruzeirenses tiveram pênalti marcado contra si - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O empate do Cruzeiro com o Athletic, neste sábado (27), teve muitas reclamações da Raposa contra a arbitragem. Afinal, o time terminou o jogo com dois jogadores expulsos (Wesley Gasolina e Neris), além da controvertida marcação de um pênalti para os adversários, no começo do segundo tempo. Dessa forma, foi grande a bronca em cima do juiz Vinícius Gomes do Amaral.

Nas redes sociais, o CEO Ronaldo esbravejou e reclamou bastante do pênalti marcado. No lance, com ajuda do VAR, a arbitragem deu mão de Dinenno, do Cruzeiro, após lançamento na área. Posteriormente, o Athletic fez 1 a 0 e só depois disso é que o Cruzeiro conseguiu a reação. “Digam vocês”, limitou-se a dizer o Fenômeno, postando o vídeo do lance e indicando que não teria havido nada demais na jogada.

Já o zagueiro Zé Ivaldo reclamou ainda de um pênalti não marcado para a Raposa ainda no primeiro tempo. Ele, que voltou ao time titular neste sábado, destacou que seu time acabou atrapalhado por conta dos alegados erros do juiz.

“Fico bastante feliz pelo retorno e a reestreia com essa camisa, mas não foi o resultado que a gente queria. A bola pegou na mão fora da área e o juiz deu, sem critério nenhum, pois teve o mesmo lance no primeiro tempo e o VAR não chamou. Mas, buscamos o empate. Lutamos do começo ao fim para buscar a vitória, mas ela não veio. Agora, é descansar porque sábado temos um duelo muito importante”, disse, à ‘Rádio Itatiaia’, já projetando o clássico contra o Atlético Mineiro.

