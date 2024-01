Flamengo, com reservas, empata com a Portuguesa no Carioca - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Flamengo, composto principalmente por jogadores da base, já que o elenco principal está nos Estados Unidos, não fez uma grande partida e ficou no empate sem gols diante da Portuguesa, neste sábado (27), na Arena das Dunas, em Natal-RN. A equipe comandada pelo técnico Mário Jorge não teve muita criatividade para levar perigo ao gol adversário e não saiu do zero nesta quarta rodada do Campeonato Carioca.

Mesmo com os “reforços” de Pablo, Matheuzinho e Thiago Maia, o Rubro-Negro não conseguiu apresentar um bom futebol e chegou ao segundo empate consecutivo no Estadual.

Dessa maneira, o Flamengo, com cinco pontos, segue na 7ª colocação da Taça Guanabara. No entanto, o Rubro-Negro tem uma partida a menos que seus adversários, quando enfrenta o Volta Redonda no sábado de Carnaval, e pode ganhar posições na tabela.

Por outro lado, a Portuguesa conquistou um ponto importante e segue na briga pela parte de cima da tabela. No momento, a Lusa é a 5ª colocada com sete pontos, sendo a primeira fora da zona de classificação para as semifinais. Mas o time ainda pode perder uma posição no decorrer desta quarta rodada.

O jogo

O primeiro tempo na Arena das Dunas foi ruim tecnicamente e o Flamengo apresentou muito pouca criatividade. Por outro lado, a Portuguesa levou perigo em finalizações de fora da área de Wellington Cezar.

Na segunda etapa, o Flamengo tentou ser mais incisivo no setor ofensivo e produziu mais. No entanto, a falta de criatividade permaneceu no time e, após um início de mais pressão, o jogo ficou morno e o empate sem gols prevaleceu até o apito final.

PORTUGUESA-RJ 0X0 FLAMENGO

Campeonato Carioca – 4ª rodada

Data e horário: 27/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Arena das Dunas, Natal (RN)

Portuguesa-RJ: Dida; Ronaldo (Willian, aos 41? do 2t), Diego Guerra, Rodolfo Filemon; Pará; Wellington César, João Paulo (Coppetti, aos 27? do 1t) e Anderson Rosa (Kayo, aos 41? do 2t); Romarinho, Nenê Bonilha (Leandrinho, no intervalo) e Breno (Elicley, aos 15? do 2t). Técnico: José Carlos Ângelo

Flamengo: Matheus Cunha; Matheuzinho (Ocampos, aos 21? do 2t), Diegão, Pablo (Iago, aos 25? do 2t) e Zé Welinton; Rayan Lucas, Thiago Maia (Weliton, aos 21? do 2t) e Evertton; Lorran, Werton (Lucyan, aos 42? do 2t) e Petterson (Wallace Yan, aos 41? do 2t). Técnico: Mário Jorge.

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Auxiliares: Wallace Muller Barros Santos e Juan Motta Cidri

Cartões amarelos: Diego Guerra, Leandrinho (POR); Zé Welinton, Werton (FLA)

