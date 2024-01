Matheus Cunha analisa empate do Flamengo com a Portuguesa

Matheus Cunha foi um dos jogadores mais regulares no empate com a Portuguesa - Foto: Paula Reis / Flamengo - (crédito: Foto: Paula Reis / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Com a atuação ruim do Flamengo no empate sem gols diante da Portuguesa, neste sábado (27), pela quarta rodada do Carioca, o goleiro Matheus Cunha saiu em defesa de seus companheiros e falou em “desgaste físico” para explicar as vaias da torcida na Arena das Dunas, em Natal-RN.

“A torcida nunca falha, mas também tem que ressaltar o comprometimento da molecada. No primeiro jogo, eles vieram da Copinha, viajaram de madrugada para chegar e disputar a partida. Depois, voltaram de madrugada para a semifinal. Isso desgasta muito fisicamente. Mas correram até o último minuto, você viu que três tiveram câimbra. Eles foram guerreiros. O Flamengo entra em campo para ganhar. Não é o que a gente queria, mas com toda circunstância, foi um resultado justo”, disse o goleiro do Flamengo após o empate com a Portuguesa.

Atuações do Flamengo contra a Portuguesa: sem criatividade, equipe reserva fica no empate sem gols

Assim, o Flamengo chegou aos cinco pontos e segue na 7ª colocação da Taça Guanabara. No entanto, o Rubro-Negro tem uma partida a menos que seus adversários, quando enfrenta o Volta Redonda no sábado de Carnaval, e pode ganhar posições na tabela.

