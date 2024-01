Atlético x Democrata, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (28/1), às 16h (de Brasília), o Atlético recebe o Democrata de Governador Valadares , em sua Arena. O jogo vale pela segunda rodada do Mineiro e reúne equipes que perderam na primeira rodada. O Galo, que integra o Grupo B, levou a pior diante da Patrocinense, fora; o Democrata, que é do Grupo C, caiu em casa para o Itabirito, 3 a 1. Esta partida terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 14h30, com o tradicional esquenta que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo da bola. O elétrico Christian Rafael está no comando e na narração.