Fluminense anuncia Douglas Costa

Douglas Costa vestirá a camisa 90 e posou diante do painel de conquistas do Tricolor - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou, neste domingo (28/1) a contratação de Douglas Costa. O jogador esteve no CT Carlos Castilho e assinou um acordo com o clube das Laranjeiras até julho de 2025. Assim, ele vestirá a camisa 90 e posou diante do painel que mostra conquistas do Tricolor.

O atacante falou sobre a alegria de retornar ao Brasil e de vestir o uniforme do Fluminense.

“É uma sensação única, algo que eu estava buscando na minha carreira. Queria voltar ao Brasil. Vir para o Fluminense é uma combinação perfeita. O clube entrega muita competitividade, nos últimos anos tem chegado longe nas competições”, afirmou.

Carreira com títulos na Europa

Nascido em 14/9/1990, em Sapucaia do Sul, o atacante gaúcho passou as últimas duas temporadas no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos. Ele é cria do Grêmio, onde ingressou na equipe profissional em outubro de 2007, após a formação na base. Entretanto, já em janeiro de 2010, Douglas começou sua carreira no exterior. Afinal, foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Sua experiência na Europa também inclui passagens pelo Bayern, na Alemanha, e pela Juventude, na Itália. Assim, pelo clube alemão, ele foi tricampeão nacional e campeão do Mundial de Clubes. Já na Velha Senhora, conquistou o tricampeonato italiano. Douglas chegou a retornar ao Grêmio em maio de 2021 por empréstimo e passou um período de idas e vindas, em curtos períodos, entre Brasil, Estados Unidos e Itália. Até que, em julho de 2022, se transferiu de forma definitiva para Los Angeles.

Douglas Costa na Seleção Brasileira

O sucesso no futebol de clubes credenciou Douglas para a Seleção Brasileira. Assim, o atacante disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, ele atuou ao lado de dois jogadores que agora serão seus parceiros no Fluminense: Marcelo e Renato Augusto.

“Pouco a pouco vou me sentindo em casa. Estou feliz com a nova etapa e o Fluminense tem tudo para somar bastante na minha carreira”, disse.

Douglas prometeu à torcida que vai se dedicar com afinco ao Tricolor.

“Venho com muita vontade de mostrar o que me revelou para o mundo. A torcida pode esperar entrega e desempenho. Vou dar meu máximo para que a gente possa sair campeão de tudo que disputar”, disse.

Fluminense se reforça para a temporada

O atacante é o sexto reforço do Fluminense para a temporada de 2024. Afinal, chega após o anúncio de Renato Augusto, Terans e Gabriel Pires para o meio de campo; Antonio Carlos na zaga; e Felipe Alves no gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.